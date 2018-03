Dollar Tree : un dernier trimestre décevant

07/03/2018 | 14:17

Dévoilés ce jeudi avant séance à Wall Street, les résultats du quatrième trimestre de Dollar Tree ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 4,37 dollars, contre 1,36 dollar un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le BPA est néanmoins ressorti à 1,89 dollar, légèrement inférieur à l'estimation du consensus de 1,9 dollar.



Même constat concernant le chiffre d'affaires, qui a moins augmenté que prévu à 6,36 milliards de dollars, après 5,64 milliards et alors que les analystes visaient 6,4 milliards. Les ventes à magasins comparables n'ont en particulier crû que de 2,4% et de 2,5% en ajusté, contre +2,9% attendu par le marché.



Dollar Tree table sur un chiffre d'affaires compris entre 22,7 et 23,12 milliards de dollars au titre de 2018. Le consensus anticipe quant à lui 23,09 milliards.





