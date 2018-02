Dom Security : légère hausse des ventes annuelles

28/02/2018 | 09:36

En 2017, le chiffre d'affaires (CA) de Dom Security, spécialiste des systèmes de verrouillage et de contrôle d'accès, a augmenté de 2,5% à 174,4 millions d'euros.



Cette tendance a été portée par l'Europe de l'Ouest (+ 8,1% à 72,9 millions), première région pour le groupe, ainsi que par l'Europe centrale (+ 5,5% à 11,7 millions).



En revanche, des contractions ont été enregistrées en Europe du Nord (- 3% à 60,8 millions) et en Europe du Sud (- 0,1% à 28,9 millions).



La progression des ventes de Dom Security atteignait 3,1% durant le dernier quart de l'exercice.



La principale filiale du groupe SFPI publiera les comptes correspondants à ce CA le 20 mars.





