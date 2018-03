Dom Security : maintient son dividende en 2017

21/03/2018 | 09:13

Principale filiale de SFPI, Dom Security a vu sa marge opérationnelle courante se tasser en 2017, année au titre de laquelle le coupon sera maintenu. Le groupe vise, au titre de 2018, une progression du CA d'un peu plus de 3%.



Le CA 2017 du spécialiste des systèmes de fermeture et de verrouillage (174,4 millions d'euros, + 2,5%) était déjà connu depuis le 27 février.



Le groupe dévoilé hier soir que son résultat opérationnel courant s'était contracté de 4,1% sur la période à près de 16 millions d'euros, faisant revenir la marge de 9,8 à 9,1%. Le résultat net part du groupe demeure cependant pratiquement inchangé à 11 millions d'euros environ, soit 4,57 euros par action (un centime de moins qu'en 2016).



L'AG du 17 mai se verra proposer de maintenir le dividende 2017 à 1,75 euro par action, comme au titre de 2016.



Toujours pas de problème de bilan, le groupe étant en fin d'exercice en situation de trésorerie nette positive à hauteur de 21 millions d'euros (- 1,7 million sur un an).



Au titre de 2018, Dom Security vise un CA de l'ordre de 180 millions d'euros.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.