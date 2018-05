DONTNOD : annonce le succès de son introduction en Bourse 0 0 18/05/2018 | 18:12 Envoyer par e-mail :

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un " très vif succès ". La demande globale s'est élevée à 109,1 millions d'euros, dont 92,8 millions pour le placement global et 16,2 millions pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois (4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et 7 fois pour les particuliers).



Ainsi, le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 1 385 677 actions nouvelles, correspondant à un montant de 27,4 millions. Sur l'Offre à Prix ouvert, 160 000 actions ont été allouées au public, soit un montant de 3,1 millions.



Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'élève à 1 344 067 actions nouvelles, auxquelles s'ajoutent les 347 070 actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la société. Sur ces bases, la capitalisation boursière du groupe ressort à 88,4 millions. Le flottant représente 26,6% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.



Le règlement-livraison des actions interviendra le 22 mai 2018. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 23 mai 2018.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment a annoncé le " large succès " de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. Constatant la forte demande, le Conseil d'administration du studio français de création et de développement de jeux vidéo a fixé le prix définitif de l'action à 19,76 euros, soit le haut de fourchette indicative de prix. Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à Dontnod Entertainment de lever un montant de 26,6 millions d'euros, susceptible d'être porté à 30,5 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.