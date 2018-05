Dontnod : large succès de son introduction en bourse

18/05/2018 | 18:05

Dontnod Entertainment annonce le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.



Le Conseil d'Administration de Dontnod Entertainment a fixé le prix définitif de l'action à 19,76 E soit le haut de fourchette indicative de prix.



Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à la société de lever un montant de 26,6 ME, susceptible d'être porté à 30,5 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vifsuccès. La demande globale s'est élevée à 109,1 ME, dont 92,8 ME pour le placement global et 16,2 ME pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois (4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et 7 fois pour les particuliers).



