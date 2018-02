DOWDUPONT :bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DowDupont, le groupe issu de la fusion entre Dow Chemical et DuPont, a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars grâce à la réforme fiscale aux Etats-Unis. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 0,87 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 0,67 dollar par action. Le géant américain de la chimie a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 20,1 milliards de dollars, contre un total pro forma de 17,7 milliards un an auparavant. Le marché tablait sur 19,39 milliards.DowDupont a confirmé son intention de se séparer en trois entités distinctes, en commençant par la division Materials Science d'ici la fin du premier trimestre 2019. Les divisions Agriculture et Specialty Products doivent suivre d'ici le 1er juin 2019.