DowDuPont : Jefferies reste à 'achat'

07/05/2018 | 15:05

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 85 dollars sur DowDuPont, le géant américain de la chimie né de la fusion entre Dow Chemical et DuPont de Nemours l'année dernière.



Selon l'intermédiaire financier, le titre DowDuPont 'se traite en ligne avec ce que l'on devrait attendre simplement sur la base de la façon dont l'environnement macroéconomique a évolué au cours des mois récents'.



'Peu de crédit semble donné aux synergies et rien d'alloué à d'autres améliorations structurelles (sortie du dioxyde de titane, levier opérationnel chez Sadara dans un environnement de prix du pétrole plus élevés)', estime pourtant le broker.



