DR PEPPER SNAPPLE : avalé par Keurig

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant américain de machines à café Keurig a annoncé le rachat de Dr. Pepper Snapple Group en vue de créer un géant du soda avec un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars par an. Les groupes, nés de différentes fusions, détiendront des marques comme Dr. Pepper, 7UP, Snapple, A&W, Mott's, Sunkist. La nouvelle entité restera toutefois nettement plus petite que les deux mastodontes PepsiCo (63 milliards de de dollars de chiffre d'affaires en 2016) et Coca-Cola (41 milliards).Concrètement, les actionnaires de Dr. Pepper vont recevoir 103,75 dollars par titre et conserver 13% du nouveau groupe. L'action Dr. Pepper Snapple bondit de plus de 39% en avant-Bourse.