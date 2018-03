DRONE VOLT : a creusé ses pertes en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a creusé sa perte nette en 2017, à -2,76 millions d'euros contre -1,66 million un an plus tôt. Sa perte opérationnelle courante est passée de son côté de -2 à -3,5 millions d'euros en raison notamment d'un doublement des dépenses de R&D, de la hausse des charges de personnel et des coûts liés aux acquisitions de Dandrone et Aerialtronics. Enfin, le chiffre d'affaires annuel de Drone Volt a atteint 7,8 millions d’euros, en progression de 14% sur un an.En 2018, Drone Volt va poursuivre l'enrichissement de son catalogue de drones avec le lancement de l'Heliplane, un drone professionnel hybride qui combine les avantages des drones multirotors (décollage vertical) avec ceux des drones à voilure fixe (portance), et une nouvelle version du drone Hercules avec une charge utile de 2 kg.En Europe, aux Etats-Unis tout comme en Asie, Drone Volt a entamé des négociations avec 65 clients, 37 en Europe, 24 sur le continent Américain, 4 dans le reste du monde, dont 14 agences gouvernementales (notamment dans les secteur de la défense, de la police et de la sécurité civile) et treize groupes internationaux qui devraient aboutir à de prochaines démonstrations en vol pour validation de leur solution.