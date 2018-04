DRONE VOLT : le chiffre d'affaires a baissé de 10% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 1,67 million d'euros, en baisse de 10%. Il se répartit entre 1,48 million d'euros généré dans la distribution, en baisse de 14%, et 187 000 euros issus des services associés (Drone Volt Factory, Services & Academy), en hausse de 43%. De plus, Drone Volt a indiqué que sa production en cours représentait 304 000 euros au premier trimestre contre une contribution nulle un an plus tôt.Enfin, le taux de marge brute reste stable à 25% du chiffre d'affaires à fin mars 2018 par rapport à fin mars 2017, compte tenu notamment de la part de la production non encore reconnue en chiffre d'affaires.