Drone Volt : participe au salon Expo Securidad

25/04/2018 | 09:53

Drone Volt a annoncé hier soir sa participation, pour la deuxième année consécutive, à l''Expo Securidad', manifestation consacrée à la sécurité et organisée à Mexico (Mexique) du 24 au 26 avril.



Le groupe y présente sa gamme 'Sécurité et surveillance'. 2 nouvelles solutions sont dévoilées pour la première fois dans la capitale mexicaine : la camera 'PENSAR', une solution unique pilotée par l'intelligence artificielle embarquée, destinée à l'inspection ou la surveillance ; et l'Héliplane, un drone professionnel VTOL hybride (à décollage et atterrissage vertical) destiné à la surveillance de frontières et à l'inspection de sites industriels.



Précisons en outre que Drone Volt a signé le mois dernier un accord de distribution exclusif avec Prosic, société spécialisée dans la distribution de plateformes d'élévations basée au Mexique. Le contrat stipule des minima d'achats de 2,25 millions d'euros sur 5 ans pour conserver l'exclusivité.





