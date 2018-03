Drone Volt : perte nette creusée sur l'exercice

13/03/2018 | 12:41

Drone Volt a fait état ce mardi avant séance d'une perte nette de 2,77 millions d'euros au titre de l'année close, contre une précédente perte de 1,67 million à fin 2016.



Le groupe a également creusé sa perte opérationnelle, laquelle est passée de 2,09 à 3,58 millions d'euros, considérant d'importants développements technologiques, industriels et commerciaux dont l'essentiel est comptabilisé en charges opérationnelles courantes.



A contrario, la marge brute a notablement augmenté pour s'établir à 1,98 million d'euros, à comparer à 1,5 million.



Egalement publié mi-janvier, le chiffre d'affaires a de son côté crû de 14% à 7,78 millions d'euros.



'A ce jour, notre groupe est en discussion avec une quinzaine d' agences gouvernementales civiles et militaires, aussi bien en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, en plus des études menées avec 13 groupes internationaux civils et militaires. Si les cycles de décision sont naturellement longs, nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie et mettons tout en oeuvre pour commencer à récolter les fruits de ce travail dès 2018', a indiqué Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt.



Le titre engrange 2,4% à la mi-séance.





