Drone Volt : Année 2017 exceptionnelle pour DRONE VOLT qui réussit sa mutation en constructeur de drones civils professionnels

2 plateformes exclusives (HERCULES et ALTURA ZENITH) et une caméra intelligente (PENSAR)

2 acquisitions stratégiques : DANDRONE et AERIALTRONICS

2 sites de production en France (Villepinte) et aux Pays-Bas (Katwijk)

11 salons professionnels à travers le monde, principalement dans les domaines de la sécurité / défense et du BTP

49 collaborateurs à fin 2017 (+13 en un an essentiellement en R&D et production) en Europe et aux Etats-Unis





Villepinte, le 12 mars 2018





DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, présente ses résultats annuels 2017 arrêtés par le Conseil d'administration du 9 mars 2018 (1).

A cette occasion, Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « L'année 2017 restera comme une année exceptionnelle au cours de laquelle DRONE VOLT a réalisé un formidable bond technologique pour s'imposer durablement comme un fabricant mondialement reconnu de drones civils professionnels. Cette mutation a été réussie grâce au travail de toutes les équipes et au choix stratégique d'investissements dans les nouvelles technologies.

Nous avons su convaincre des investisseurs de grande qualité de nous rejoindre dans notre défi industriel afin de partir ensemble à la conquête du marché du drone promis à une croissance exponentielle. Ceci nous permet d'afficher une structure financière saine et de continuer sereinement notre plan de vol.

A ce jour, notre Groupe est en discussion avec une quinzaine d' agences gouvernementales civiles et militaires, aussi bien en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, en plus des études menées avec treize groupes internationaux civils et militaires. Si les cycles de décision sont naturellement longs, nous sommes convaincus d'être sur la bonne voie et mettons tout en œuvre pour commencer à récolter les fruits de ce travail dès 2018. »



Données en keuros – Normes IFRS 2016 2017 Chiffre d'affaires 6 820 7 778 Marge brute 1 501 1 981 Taux de marge brute 22% 25% Résultat opérationnel courant -2 088 -3 576 Résultat opérationnel -2 290 -3 591 Résultat net -1 666 -2 766

Chiffre d'affaires en hausse de +14%

Le chiffre d'affaires annuel atteint 7,8 millions d'euros, en progression de +14% sur un an. Le chiffre d'affaires du Groupe aura été multiplié par plus de 4,5 en seulement 3 ans tout en réduisant progressivement l'exposition aux ventes de produits tiers à faible marge. DRONE VOLT figure pour la deuxième année consécutive au sein du Top 500 des Champions de la Croissance 2018 en France dans le palmarès des entreprises à forte croissance des Echos en coopération avec l'institut d'études Statista. DRONE VOLT apparaît en 2ème position du secteur « aéronautique, automobile, naval » et en 89ème position au niveau national tous secteurs confondus.

Marge brute en progression de +30%

La marge brute a progressé sur l'année de 30% pour atteindre près de 2,0 millions d'euros et 25% du chiffre d'affaires (+3 points). DRONE VOLT tire pleinement profit d'une politique commerciale clairement tournée vers l'univers professionnel (75% du chiffre d'affaires en BtoB) et d'un focus vers les marchés stratégiques du BTP et de la sécurité où les produits et services développés par le Groupe apportent une forte valeur ajoutée.

Résultat opérationnel courant impacté par les efforts de développement

DRONE VOLT a engagé en 2017 d'importants développements technologiques, industriels et commerciaux dont l'essentiel est comptabilisé en charges opérationnelles courantes. Les seules dépenses liées à l'acquisition de DANDRONE, site de référence en Scandinavie, des actifs stratégiques d'AERIALTRONICS aux Pays-Bas, et les participations aux principaux salons internationaux (CES de Las Vegas, MILIPOL, Le Bourget, EXPODEFENSA, etc.) ont pesé pour près de 1 million d'euros. Les dépenses de R&D ont plus que doublé par rapport à 2016 pour atteindre 1,4 million d'euros sur l'exercice 2017 (dont 1 M€ immobilisé et 0,4 M€ en dépenses nettes). Les effectifs ont également été renforcés via le recrutement de profils experts hautement qualifiés. Le Groupe comptait 49 collaborateurs fin 2017 contre 36 un an plus tôt. Les charges de personnel ont ainsi augmenté sur l'exercice de 0,6 million d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à -3,6 millions d'euros contre -2,1 millions un an plus tôt. Après prise en compte du crédit d'impôt, le résultat net s'établit à -2,7 millions d'euros contre

-1,7 million un an plus tôt.

7,8 millions d'euros de financements en 2017

Cette politique offensive de développement a été menée à bien grâce au soutien d'investisseurs qui ont permis de lever 7,8 millions d'euros sur l'année 2017. Au 31 décembre 2017, DRONE VOLT disposait de 6,8 millions d'euros de capitaux propres et d'une trésorerie de 2,9 millions d'euros. Les dettes financières, essentiellement constituées d'engagements à moyen terme, s'élevaient à 2,6 millions d'euros.

Perspectives favorables et opportunités de croissance externe

DRONE VOLT est aujourd'hui reconnu comme un acteur majeur dans l'industrie de la construction de drones professionnels pour son sérieux, la fiabilité de ses produits et son savoir-faire technologique, aussi bien dans le hardware que dans le software, tout particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Grâce à ses deux sites de production, à Villepinte en France et Katwijk aux Pays-Bas, DRONE VOLT dispose désormais, en plus de ses bureaux d'études, d'un vrai outil industriel capable d'absorber la très forte croissance promise par le marché au cours des prochaines années. En 2018, DRONE VOLT va poursuivre l'enrichissement de son catalogue de drones avec le lancement de l'HELIPLANE, un drone professionnel hybride qui combine les avantages des drones multirotors (décollage vertical) avec ceux des drones à voilure fixe (portance), et une nouvelle version du drone HERCULES avec une charge utile de 2 kg. DRONE VOLT disposera ainsi d'une gamme de produits et de services renforcée et parfaitement adaptée pour répondre aux attentes des clients professionnels, aussi bien dans le domaine du bâtiment que de la sécurité. En Europe, aux Etats-Unis tout comme en Asie, DRONE VOLT a entamé des négociations avec 65 clients, 37 en Europe, 24 sur le continent Américain, 4 dans le reste du monde, dont 14 agences gouvernementales (notamment dans les secteur de la défense, de la police et de la sécurité civile) et treize groupes internationaux qui devraient aboutir à de prochaines démonstrations en vol pour validation de leur solution. Ces négociations confirment le bien-fondé de la bonne orientation stratégique de DRONE VOLT.



Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, lundi 9 avril 2018



A propos de DRONE VOLT Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris : Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054 Plus d'informations sur www.dronevolt.com





Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

(1) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52333-drone_volt-ra-2017-vdef.pdf



