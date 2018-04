Villepinte, le 11 avril 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique de drones civils professionnels, présente ses drones et solutions « Sécurité et surveillance » sur le salon professionnel international : ISC WEST aux Etats-Unis.

DRONE VOLT poursuit son développement sur le secteur majeur de la « Sécurité et surveillance » et maintient son cap vers le déploiement à l'international identifié comme levier de croissance.

La compagnie agrège ce double objectif en allant chercher de nouveaux marchés sur le salon professionnel international très renommé :

ISC WEST à Las Vegas aux Etats-Unis du 11 au 13 avril 2018, un salon international sur la Sécurité – Stand 6141 / SANDS EXPO

DRONE VOLT poursuit le développement de son activité aux Etats-Unis, identifiés comme territoire à fort potentiel.

Sur un stand de plus de 35 m², l'équipe y présente l'ensemble de la gamme avec un focus sur :

Le nouvel HERCULES 2 : lancé à cette occasion est un drone individuel destiné à la reconnaissance, compact et ultra transportable pour un déploiement immédiat.

: lancé à cette occasion est un drone individuel destiné à la reconnaissance, compact et ultra transportable pour un déploiement immédiat. La camera PENSAR : pilotée par l'intelligence artificielle, elle est l'une des premières plateformes au monde à vision numérique double spectre permettant l'analyse en temps réel d'images ou de données.

L'intelligence artificielle, qui devient un moteur majeur de l'économie numérique, pourrait générer un chiffre d'affaires mondial frôlant les 90 milliards de dollars[1] en 2025 contre seulement 3 milliards de dollars en 2016.

DRONE VOLT participe par ailleurs au salon DEFEXPOINDIA à Chennai en Inde du 11 au 14 avril 2018 sur le stand de son partenaire MISTRAL (Groupe AXISCADES) – Stand n° 6.10.3e HALL 6

Dans le cadre de son alliance officialisée en 2017 avec le Groupe AXISCADES, acteur majeur dans le domaine « aéronautique et défense », DRONE VOLT présente sur l'espace d'exposition ses solutions dont l'HERCULES 5 UF, l'HELIPLANE et l'HERCULES 10 PROTECTOR.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com