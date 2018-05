Villepinte, le 14 mai 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la signature d'un acte d'engagement par l'Armée française pour l'acquisition de drones et la formation des télépilotes.

Les compétences techniques du bureau d'étude de DRONE VOLT pour le développement de drones high tech sur-mesure, la maîtrise industrielle de DRONE VOLT FACTORY pour la fabrication ainsi que le savoir-faire pédagogique de DRONE VOLT ACADEMY dans la formation de télépilotes, ont été approuvés et retenus par l'Armée française à la suite d'une longue procédure concurrentielle de marché public. Cet acte d'engagement, qui formalise l'accord-cadre conclu, est pluriannuel et reconductible.

L'ensemble de la production ainsi que les formations seront réalisés en France, plus précisément à Villepinte, par DRONE VOLT FACTORY et DRONE VOLT ACADEMY.

A cette occasion, Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Je félicite les équipes de Drone Volt pour ce grand et beau succès qui est le résultat de l'implication personnelle de chacun au quotidien pour le développement d'un projet industriel extrêmement audacieux. Pour notre jeune société, parvenir à se hisser au niveau d'exigence de l'Armée française est un défi que nous avons su relever tous ensemble et qui témoigne de l'excellence de notre savoir-faire. Ceci promet encore de beaux succès à l'avenir. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

