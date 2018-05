Drone Volt : DRONE VOLT signe un contrat de 6 MUSD

Villepinte, le 7 mai 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce une importante avancée commerciale.

Dans le but de concrétiser les livraisons avec une agence gouvernementale d'Asie du sud-est, le groupe DRONE VOLT a signé un contrat avec l'un de ses distributeurs, finalisant ainsi l'une des 65 négociations annoncées dans le communiqué de presse du 12 mars 2018.

Cet accord, signé à la suite de 6 mois d'intenses négociations, pourrait permettre à DRONE VOLT de livrer jusqu'à 6 MUSD sur les 5 ans à venir.

A cette occasion, Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Pour rappel, notre groupe est en discussion depuis plusieurs mois avec une quinzaine d'agences gouvernementales civiles et militaires, aussi bien en Europe, aux Etats-Unis qu'en Asie. Cet accord d'une importance majeure, signé le 2 mai, valide la pertinence de l'acquisition par le groupe DRONE VOLT d'Aerialtronics réalisée en septembre dernier. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 2018

