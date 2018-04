Drone Volt : Drone Volt poursuit sa conquête commerciale en Amérique Latine

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique de drones civils professionnels, intensifie son déploiement commercial sur le territoire latino-américain. DRONE VOLT expose sa gamme « Sécurité et surveillance » sur EXPO SECURIDAD (Mexico), du 24 au 26 avril 2018 – stand 4140.



DRONE VOLT intensifie son implantation commerciale



DRONE VOLT accentue son implantation commerciale en Amérique Latine sans opération de croissance externe mais en développant un réseau de distributeurs sur le territoire mexicain ainsi que sur d'autres pays de la zone latino-américaine.

Sur ce secteur géographique, le Mexique représente l'un des marchés les plus porteurs, particulièrement pour la sécurité.

En effet, le budget fédéral consacré uniquement à la sécurité nationale en 2018 est de plus de 4,4 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport au budget 2017, qui s'élevait à près de 3,75 milliards d'euros (1).

Un accord de distribution exclusif sur 5 ans vient d'être conclu en mars dernier entre DRONE VOLT et PROSIC, société spécialisée dans la distribution de plateformes d'élévations basée au Mexique. Le contrat stipule des minima d'achats de 2,25 millions d'euros sur 5 ans pour conserver l'exclusivité.



Présence sur le salon latino-américain de référence sur la Sécurité



Après avoir exposé sa gamme « Sécurité et surveillance » sur le salon colombien EXPODEFENSA, DRONE VOLT la présente pour la deuxième année consécutive sur EXPO SECURIDAD, l'évènement mexicain de référence dans ce domaine, qui se tient à Mexico du 24 au 26 avril 2018.

Dans cette gamme, deux nouvelles solutions sont dévoilées pour la première fois sur ce salon :

La camera PENSAR, une solution unique pilotée par l'intelligence artificielle embarquée, destinée à l'inspection ou la surveillance.

L'HELIPLANE : un drone professionnel VTOL hybride (à décollage et atterrissage vertical) pour la surveillance de frontières ou l'inspection de sites industriels par exemple.







Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 2018





Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054



Plus d'informations sur www.dronevolt.com



(1) Source : AWEX Mexico - http://awex-export.be

