DROPBOX : JPMorgan débute le suivi à Surpondérer

JPMorgan a entamé le suivi de Dropbox avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 32 dollars. Le bureau d’études souligne qu’il s’agit de l’une des sociétés Saas qui a dépassé le plus rapidement 1 milliard de dollars de revenus. Il juge que Dropbox est bien placé, étant donné sa taille, l’effet de réseau inhérent aux sociétés jouant un rôle précurseur, et la neutralité de sa plateforme.