DROPBOX : dépasse le consensus au premier trimestre

Dropbox a dévoilé pour le premier trimestre une perte nette de 465,5 millions de dollars, contre 33,1 millions un an plus tôt, soit -2,13 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, Dropbox a enregistré un bénéfice par action de 8 cents. Le chiffre d'affaires de la société introduite en Bourse en début d'année a bondi de 28% au premier trimestre à 316,3 millions de dollars. Le consensus FactSet était de 4 cents par action et 309 millions de dollars de chiffre d'affaires.