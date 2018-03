DUFRY : en forte baisse, l'évolution de sa rentabilité fait débat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dufry, groupe suisse spécialisé dans le travel retail, chute de 7,83% à 127,7 euros, son plus bas niveau depuis début janvier 2017. Les investisseurs craignent visiblement que le consensus autour de la rentabilité 2018 du groupe ne soit revu en baisse : il est pour l'heure à 12,6% de marge. Oddo BHF et UBS partagent cette crainte, ce dernier estimant à 3-5% la baisse possible, alors que Morgan Stanley se montre moins alarmiste.Ce dernier note que, avec cette anticipation à 12,6%, le marché matérialise déjà son scepticisme quant aux déclarations récentes du patron de Dufry qui estimait qu'une marge à 13% était accessible en 2018. En se montrant peu disert sur ses perspectives lors de sa publication de résultats - Dufry se borne à indiquer que "les conditions de marché positives de 2017 se prolongent en ce début 2018 avec une croissance organique similaire - le groupe suisse n'a évidemment pas contribué à rassurer les opérateurs.Pour ces derniers, le fait que Dufry ait raté, certes de peu (-0,6%), le consensus d'Ebitda en 2017 a tenu lieu de signal d'alarme. Sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 8,37 milliards de francs suisses, en ligne avec les attentes, l'Ebitda du groupe suisse est ressorti à 1,007 milliard. La marge de Dufry ressort ainsi à 12%, en hausse de seulement 10 points de base. Surtout, souligne UBS, la "qualité" de cette rentabilité a de quoi être remise en cause puisqu'elle est intégralement le fait des synergies liées à l'intégration de World Duty Free. Ces dernières ont atteint 125 millions de francs suisses, dépassant de 20 millions la prévision initiale. UBS estime que, hors synergies, la marge aurait reculé de 60 points de base en 2017.Les analystes expliquent cette évolution décevante de la rentabilité de Dufry par la hausse de ses "dépenses de ventes". Cette dernière est principalement liée à la hausse des commissions de concession suite aux renouvellements des contrats avec les opérateurs aéroportuaires. Sachant que, dans le même temps, les projets de refonte des magasins en duty free entrainent une baisse de leur activité, et donc de la commission touchée cette fois par Dufry, le groupe s'est retrouvé en difficultés.Suite à cette publication, UBS et Morgan Stanley ont maintenu leur recommandation Neutre sur Dufry et Oddo BHF est resté à l'Achat.