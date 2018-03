Dufry bat toujours de l'aile après ses résultats annuels

Zurich (awp) - L'action Dufry poursuivait son repli vendredi, au lendemain de résultats annuels en forte hausse. L'évolution de la rentabilité fait débat et l'annonce d'un dividende dont le montant n'a pas été spécifié a jeté le trouble parmi les investisseurs. La veille le titre a dégringolé de plus de 6% après avoir flirté avec un trou d'air avoisinant les -10%.

Vers 10h35, la nominative Dufry se délestait de 1,4% à 128,05 CHF, lanterne rouge d'un SLI en hausse de 0,07%.

La veille, les ambiguïtés concernant le dividende avaient été mal accueillies par le marché. L'annonce dans l'après-midi par le directeur général (CEO) Julian Diaz d'un éventuel dividende exceptionnel ou d'un programme de rachat d'actions n'y ont rien fait. A cela s'ajoute un endettement supérieur aux objectifs, que le détaillant aéroportuaire bâlois espère cependant diminuer grâce au produit de l'introduction en Bourse de sa filiale américaine Hudson.

Les analystes ont revu leurs modèles de calcul et les premiers rabotages d'objectifs de cours sont tombés.

Joern Iffert, pour UBS, a réduit le sien à 140 CHF, contre 155 CHF précédemment, et confirmé la recommandation "neutral". Des doutes subsistent quant à l'évolution de la marge, notamment l'horizon temporel dans lequel Dufry espère atteindre les "environ 13%" visés, souligne l'expert, qui cite notamment le risque de voir la masse salariale augmenter.

L'analyse Charlie Muir-Sands, de Deutsche Bank, est plus clémente. Si l'évolution du bénéfice et de la trésorerie ont laissé à désirer, le chiffre d'affaires réalisée par Dufry a dépassé les attentes et les signes d'une dynamique de poursuite de la croissance sont là. La possibilité d'un rachat d'actions, en plus de l'annonce du versement d'un dividende, est une bonne surprise, selon l'expert, qui ramène néanmoins son objectif de cours à 160 CHF, contre 165 CHF précédemment, tout en confirmant sa recommandation d'achat du titre.

