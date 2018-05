Dufry en nette hausse après une solide performance trimestrielle

Zurich (awp) - Le titre Dufry a ouvert en forte hausse mardi à la Bourse suisse, après avoir dévoilé une performance opérationnelle prometteuse au premier trimestre. Les analystes ont notamment applaudi la solide croissance organique et la marge brute d'exploitation.

A 10h08, la nominative Dufry progressait de 2,0% à 144,85 francs suisses, après avoir bondi de plus de 5% peu après l'ouverture. Son indice de référence, le SLI, reculait par contre de 0,29%.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a progressé de 6,6% à 1,82 milliard de francs suisses, grâce notamment à une croissance organique de 7,1%. Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 18,4% à 183,1 millions. Au niveau du résultat net part des actionnaires, Dufry a réduit sa perte à 47,5 millions, contre 60,8 millions un an plus tôt.

Les analystes de Vontobel ont applaudi la croissance organique de 7,1%, nettement améliorée par rapport à celle enregistrée un trimestre plus tôt (+5,7%). Le bond de 100 points de base de la marge Ebitda a quant à lui été jugé "prometteur".

Baader Helvea a également évoqué "un solide démarrage en 2018" et une hausse "impressionnante" des marges, dans un commentaire. La poursuite sur les premières semaines du deuxième trimestre de la tendance positive en matière de croissance organique a aussi été applaudie.

Malgré une entame d'exercice solide, les analystes de Credit Suisse ne s'attendent pas à d'importants changements en matière de consensus du marché pour l'ensemble de l'année.

Morgan Stanley a pour sa part évoqué une "surprise" concernant l'Ebitda, supérieur de 6% aux anticipations de la banque américaine. Le recul des frais de concession a également été jugé positif.

al/ol