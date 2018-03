Dufry : gain d'un appel d'offre à Hong Kong

26/03/2018 | 10:49

Dufry a remporté un appel d'offres concernant la gestion des magasins duty free de la nouvelle gare de Hong Kong, qui reliera la mégalopole à la Chine continentale par un train à grande vitesse.



Le distributeur suisse estime que ce contrat constitue un 'succès significatif' pour ses projets de développement en Asie et sa stratégie d'expansion dans d'autres activités que la vente dans les aéroports.



Le centre commercial, qui affiche une surface totale de 1.500 m2, proposera des produits de beauté, des spiritueux, du tabac, des confiseries, des vêtements, mais aussi des produits santé et bien-être, 'une catégorie très importante sur le marché asiatique', a expliqué Dufry.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.