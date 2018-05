Dufry : perte nette réduite au 1er trimestre

08/05/2018 | 14:49

Dufry avance de 2,2% à Zurich, salué pour l'annonce d'une réduction de la perte nette de l'exploitant de boutiques en duty-free à -47,5 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de 2018, contre -60,8 millions un an auparavant.



Aidé par des commissions de concessions plus faibles et des contributions du plan d'efficiences, le groupe helvétique a amélioré sa marge opérationnelle de 100 points de base à 10,1%, pour des revenus de 1,82 milliard de francs, en croissance organique de 7,1%.



