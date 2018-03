Prévisions Dufry: EBITDA attendu de 1000 à 1023 mio CHF

Zurich (awp) - Dufry publie jeudi 15 mars ses résultats 2017. Sept analystes se sont prêtés au jeu des prévisions pour établir le consensus AWP.

2017E (en mio CHF) cons. AWP fourchette 2016A estimations chiffre d'affaires 8'367 8'335 - 8'401 7'829 7 -croiss. organique % 7,2 7,0 - 7,6 1,0 6 bénéfice brut 4'971 4'960 - 4'984 4'584 6 EBITDA 1'013 1'000 - 1'023 935,1 7 bénéfice net* 89,6 52,8 - 118,0 2,5 6 (en CHF) dividende/action 1,43 0,00 - 3,00 0,00 7 * après minoritaires

FOCUS: en raison d'une base de comparaison élevée, le 4e trimestre de Dufry devrait avoir été marqué par un ralentissement de la croissance organique. Sur l'ensemble de l'année, la progression sera toutefois appréciable selon les analystes. De nombreux aéroports ont fait état d'une augmentation du nombre de passagers au 4e trimestre. La marge EBITDA 2017 ne devrait cependant s'être que peu améliorée, à cause de l'augmentation des prix des concessions. Les experts attendent aussi des progrès au niveau du programme d'efficience.

La question est de savoir si Dufry versera pour la première fois un dividende. Deux analystes seulement s'attendent à ce que le groupe renonce à nouveau à gâter ses actionnaires. On suivra aussi les prévisions pour l'exercice en cours et la marche des affaires sur les premiers mois. La récente baisse de certaines devises de pays émergents devrait avoir pesé sur la propension à dépenser des passagers concernés. On aimerait aussi savoir ce que Dufry va faire des recettes de l'IPO de sa filiale américaine Hudson.

OBJECTIFS: lors de la présentation des chiffres sur neuf mois, en octobre, le directeur général (CEO) Julian Diaz avait indiqué attendre une croissance des ventes et des bénéfices en 2017, avec un EBITDA de 1 mrd CHF et une marge de 12%. Il avait relevé la prévision de croissance organique à 7% contre 5-6% auparavant.

Le patron avait répété attendre une croissance organique de 5-6% ces prochaines années, avec une marge EBITDA atteignant 13% grâce aux mesures d'efficience.

POUR MÉMOIRE: début février, Dufry a réalisé la mise en bourse de sa filiale américaine Hudson, au prix d'émission de 19 dollars l'action. La valeur des actions émises se monte à 861 mio USD. Dufry conserve une participation majoritaire dans Hudson.

Sur les neuf premiers mois 2017, Dufry a réalisé un chiffre d'affaires de 6,26 mrd CHF avec un EBITDA de 743,6 mio CHF et un bénéfice net après minoritaires de 84,7 mio CHF.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action Dufry a perdu environ 4%, à peu près comme le SPI. En 2017, le titre avait gagné 14%, avec un record à 172,60 CHF en mai. Les craintes autour de la participation du chinois HNA avait ensuite pesé sur le titre, qui vaut actuellement environ 139 CHF.

Homepage: www.dufry.com

yl/jl/dm/rp/jh