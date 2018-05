Dufry : Oddo réhausse son objectif de cours

09/05/2018 | 11:45

Oddo annonce ce mercredi matin maintenir sa recommandation 'achat' pour le titre Dufry, et rehausse son objectif de cours à 165 francs suisses (160 CHF auparavant), sur fond de résultats positifs au premier trimestre 2018.



Le groupe helvétique d'exploitation de boutiques en duty-free a en effet amélioré sa marge opérationnelle de 100 points de base à 10,1%, pour des revenus de 1,82 milliard de francs, en croissance organique de 7,1%. Il a également réduit sa perte nette à -47,5 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de 2018, contre -60,8 millions un an auparavant.



'Même si certaines questions fondamentales demeurent, la duration du portefeuille du groupe atteint 8 ans et le momentum de trafic aérien offre du soutien à court terme. Les perspectives de croissance de Dufry restent donc solides et son positionnement de 'market leader' lui confère un avantage concurrentiel certain', estime Oddo.





