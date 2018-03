DWS : fait ses premiers pas sur le marché dans un contexte difficile 0 0 23/03/2018 | 10:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

Le titre de l’activité de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, échappe à la baisse du marché allemand lors de son premier jour de cotation, étant pratiquement stable à 32,52 euros. La banque allemande a annoncé hier que le prix d’introduction était fixé à 32,50 euros par action, ce qui implique une capitalisation de 6,5 milliards d’euros. La fourchette de prix indicative était de 30 à 36 euros par action. Les 44,5 millions de titres placés représentent ainsi un montant brut de 1,4 milliard d’euros pour Deutsche Bank. Cette dernière conserve 77,75% du capital.



Dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une durée de 5 ans, Nippon Life Insurance Company a pris une participation de 5% dans DWS au prix d'introduction. L'assureur japonais sera également représenté au conseil de surveillance du gestionnaire d'actifs allemand.



Cette mise sur le marché d'une part minoritaire de DWS était l'une des mesures annoncées par Deutsche Bank le 5 mars 2017 – et qui comprenaient en particulier une augmentation de capital de 8 milliards – afin de renforcer son capital. La plus important banque allemande avait fait l'objet d'une importante vague de défiance au second semestre 2016, les investisseurs la jugeant insuffisamment capitalisée alors qu'elle s'apprêtait à écoper d'une lourde amende de la part du département américain de la justice.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DEUTSCHE BANK -3.40% 11.224 -26.61% 0 0 Le titre de l’activité de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, échappe à la baisse du marché allemand lors de son premier jour de cotation, étant pratiquement stable à 32,52 euros. La banque allemande a annoncé hier que le prix d’introduction était fixé à 32,50 euros par action, ce qui implique une capitalisation de 6,5 milliards d’euros. La fourchette de prix indicative était de 30 à 36 euros par action. Les 44,5 millions de titres placés représentent ainsi un montant brut de 1,4 milliard d’euros pour Deutsche Bank. Cette dernière conserve 77,75% du capital.Dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une durée de 5 ans, Nippon Life Insurance Company a pris une participation de 5% dans DWS au prix d'introduction. L'assureur japonais sera également représenté au conseil de surveillance du gestionnaire d'actifs allemand.Cette mise sur le marché d'une part minoritaire de DWS était l'une des mesures annoncées par Deutsche Bank le 5 mars 2017 – et qui comprenaient en particulier une augmentation de capital de 8 milliards – afin de renforcer son capital. La plus important banque allemande avait fait l'objet d'une importante vague de défiance au second semestre 2016, les investisseurs la jugeant insuffisamment capitalisée alors qu'elle s'apprêtait à écoper d'une lourde amende de la part du département américain de la justice. Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DWS GROU 10:20 DWS : fait ses premiers pas sur le marché dans un contexte difficile AO

Graphique DWS GROU Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine