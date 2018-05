DWS : Citi débute le suivi à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a entamé la couverture de DWS avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 31 euros. Les conditions de marché étant difficiles, le bureau d’études juge que le gestionnaire d’actifs aura des difficultés à atteindre ses objectifs 2020 présentés il y a quelques mois. Il estime que le groupe est confronté des défis cycliques et non structurels. Citi lui préfère Amundi, qu’il recommande à l’Achat.