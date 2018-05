DWS : pas de potentiel selon UBS, neutre sur le titre

02/05/2018 | 11:20

UBS est peu emballé par DWS Group, filiale de gestion d'actifs récemment mise en Bourse par Deutsche Bank. Les analystes ont émis ce matin un premier conseil 'neutre' sur la valeur, assorti d'un objectif à 12 mois de 31 euros, pour un cours actuel d'environ 30 euros.



'DWS fera face à une année difficile en 2018, qui sera marquée par une hausse des coûts et une baisse des revenus', assène une note. Conséquence de la diminution des commissions, surtout celles de performance, UBS attend un résultat opérationnel en baisse de 19% cette année. D'autant que parallèlement, les frais de séparation d'avec 'Deutsche' et ceux liés à la directive MiFID II vont peser. Pour enfoncer le clou, ajoute UBS, le 1er trimestre a notamment été marqué pour DWS par des retraits de la part de grands clients.



Enfin, en dépit de la décote de 20% que l'action DWS présente sur celles de Schroders et d'Amundi, UBS ne voit pas quels catalyseurs pourraient porter le titre dans les six à douze mois qui viennent.





