DXC Technology : figure au classement 2018 Thomson Reuters des 100 leaders technologiques mondiaux

DXC Technology (NYSE: DXC) a été classé au top 100 des leaders technologiques mondiaux 2018 par Thomson Reuters. Le programme inaugural identifie les entreprises présentant la meilleure solidité opérationnelle et la meilleure performance financière dans le secteur des technologies.

Le classement mondial des 100 leaders technologiques de Thomson Reuters, première évaluation holistique des principales sociétés technologiques d'aujourd'hui, utilise un algorithme en 28 points et alimenté par des données pour identifier de manière objective les entreprises les mieux positionnées pour prospérer dans un environnement commercial complexe et en pleine évolution. La méthodologie en instance de brevet, développée par le Boston Innovation Lab de Thomson Reuters, se base sur huit grands indicateurs de performance: performance financière, gestion et confiance des investisseurs, risques et résilience, conformité juridique, innovation, facteur humain et responsabilité sociale, impact environnemental, et réputation. Selon Thomson Reuters, voici les entreprises dont le score final éclipse plus de 5 000 autres sociétés technologiques à l'échelle mondiale.

"DXC Technology est fier d'être reconnu par Thomson Reuters parmi les 100 leaders technologiques mondiaux", déclare Mike Lawrie, président du conseil et CEO de DXC Technology. "C'est un honneur de figurer à ce classement, et nous nous engageons à proposer des solutions innovantes répondant au mieux aux attentes de nos clients, afin de les accompagner dans leur transformation numérique."

"Les sociétés technologiques évoluent à une vitesse fulgurante pour répondre aux défis en matière de concurrence, réglementation, législation, finances, chaîne logistique et quantité d'autres problématiques commerciales. Bien souvent, leur réussite financière occulte leur intégrité opérationnelle, ce qui complique l'identification des entreprises présentant une véritable propension à réussir dans l'avenir", explique Alex Paladino, directeur général international chez Thomson Reuters Technology Practice Group. "Avec les 100 meilleurs leaders technologiques mondiaux, nous avons identifié les points de données uniques qui caractérisent le leadership technologique au 21e siècle. Nous félicitons les entreprises qui se sont hissées dans le classement."

Conclusions clefs du classement 2018 des 100 leaders technologiques mondiaux:

En plus de figurer dans la première véritable évaluation mondiale des leaders technologiques, la performance de ces entreprises surpasse les indices Nasdaq, S&P 500 et MSCI de 3,91 pour cent, 4,04 pour cent et 7,1 pour cent, respectivement, en termes de cotation boursière à douze mois.

Elles surpassent aussi ces indices à d'autres niveaux, notamment les investissements R&D à douze mois, la variation en pourcentage d'embauche et la variation en pourcentage du chiffre d'affaires.

Quarante-cinq pour cent de ces entreprises sont basées aux États-Unis, suivi du Japon et de Taïwan, avec chacun 13 sociétés figurant au classement.

DXC a obtenu les meilleurs scores dans les quatre indicateurs suivants:

Gestion et confiance des investisseurs, tout particulièrement dans la catégorie "modèle alpha combiné Smart Money de StarMine", à 91 pour cent;

tout particulièrement dans la catégorie "modèle alpha combiné Smart Money de StarMine", à 91 pour cent; Innovation , tout particulièrement dans la catégorie "Environnement, social et gouvernance de Thomson Reuters" (TRESG), à 84 pour cent;

, tout particulièrement dans la catégorie "Environnement, social et gouvernance de Thomson Reuters" (TRESG), à 84 pour cent; Facteur humain et responsabilité sociale , avec les catégories "Responsabilité sociale d'entreprise" et "Communauté et collaborateurs" à 84 pour cent et 78 pour cent, respectivement; et

, avec les catégories "Responsabilité sociale d'entreprise" et "Communauté et collaborateurs" à 84 pour cent et 78 pour cent, respectivement; et Impact environnemental, avec les catégories "Émissions TRESG" et "Utilisation des ressources" à 78 pour cent et 77 pour cent, respectivement.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), leader mondial indépendant des services informatiques de bout en bout, aide ses clients à tirer pleinement parti de l’innovation pour faire du changement un catalyseur de la réussite. Issue de la fusion entre CSC et la division Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology accompagne près de 6 000 clients des secteurs privé et public répartis dans 70 pays. Notre indépendance technologique, nos talents internationaux et notre vaste réseau de partenaires contribuent ensemble à vous fournir des solutions informatiques performantes et de prochaine génération. DXC Technology est reconnue parmi les meilleures entreprises citoyennes au monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://dxc.technology.

À propos de Thomson Reuters

Thomson Reuters est le premier fournisseur mondial d’informations et d'actualités pour les marchés professionnels. Ses clients lui font confiance pour obtenir l’information, la technologie et l’expertise dont ils ont besoin pour trouver des réponses éprouvées. Thomson Reuters exerce ses activités dans plus de 100 pays.

