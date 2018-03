E.ON : bien orienté après ses résultats annuels

13/03/2018 | 10:03

L'action E.ON s'adjuge 5,5% et prend ainsi la tête du DAX de Francfort, entourée pour la publication d'un résultat net ajusté en hausse de 58% à 1,4 milliard d'euros en 2017, dans le haut de la fourchette cible du groupe (1,3-1,45 milliard).



L'énergéticien allemand affiche aussi un profit d'exploitation (EBIT) de 3,1 milliards d'euros, soit la borne haute de ses objectifs (2,8-3,1 milliards) et une baisse de sa dette nette économique 'plus significative que prévu', à 19,2 milliards.



E.ON a l'intention de proposer des dividendes par action de 0,30 euro pour 2017 et 0,43 euro pour 2018. Durant la période des transactions annoncées la veille, il vise des croissances annuelles moyennes 2018-20 de 5-10% pour le BPA et de 3-4% pour l'EBIT ajusté.



