E.ON : étend son partenariat solaire avec Google

E.ON annonce une extension de son partenariat avec Google autour du projet Sunroof, une plateforme combinant des technologies comme Google Earth et le machine learning, et qui détermine le potentiel solaire de bâtiments en Allemagne.



Le groupe énergétique, qui souhaite devenir le leader du photovoltaïque en Allemagne en 2019, souligne que plus de 10.000 clients dans le pays ont demandé une analyse initiale détaillée du potentiel solaire de leurs toits.



Sunroof sera rendu disponible au Royaume Uni au cours des prochaines semaines, E.ON et Google préparant aussi son lancement commercial en Italie.



