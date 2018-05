E.ON : un premier trimestre supérieur aux attentes du marché

08/05/2018 | 10:17

E.ON a annoncé ce mardi matin des résultats supérieurs de 6% aux attentes du marché, avec un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) au premier trimestre en hausse de 24% à 1,3 milliard d'euros.



La société allemande d'énergie privée réaffirme, de fait, ses prévisions pour l'exercice 2018, avec un EBIT compris entre 2,8 milliards et 3 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net ajusté compris entre 1,3 et 1,5 milliard.



'Le premier trimestre est dans la continuité de nos performances de l'an passé. Notre croissance est importante, avec l'ajout de plus de 50.000 clients en Allemagne.', a indiqué Marc Spieker, directeur financier d'E.ON.





