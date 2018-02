Ulrich Ebensperger Analyste financier La baisse toujours d'actualité Stratégie du 08/02/2018 | 09:58 vente En cours

Cours d'entrée : 8.118€ | Objectif : 7.5€ | Stop : 8.3€ | Potentiel : 7.61% Toujours ancrée dans une tendance de fond baissière, la valeur E.ON ne devrait pas connaitre de reprise dans les séances à venir.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.02 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Données financières (€) CA 2017 38 303 M EBIT 2017 2 956 M Résultat net 2017 3 466 M Dette 2017 21 369 M Rendement 2017 3,60% PER 2017 5,17 PER 2018 12,13 VE / CA 2017 1,03x VE / CA 2018 0,92x Capitalisation 18 122 M