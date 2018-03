EPH compte réduire fortement sa perte en 2017

Zurich (awp) - Eastern Property Holding (EPH) table sur une nette réduction de sa perte pour l'exercice écoulé. Alors qu'elle s'était inscrite à 70,5 mio USD en 2016, elle ne devrait pas dépasser 10 mio USD au titre de 2017. La société immobilière explique jeudi soir ce progrès par des effets de change.

En 2016, la perte de la société liée aux devises étrangères s'àtait élevée à 85,0 mio USD. L'année dernière, la volatilité de la paire USD/RUB a été beaucoup moins forte, raison pour laquelle les mouvements de devises ne devraient avoir qu'un impact limité sur les résultats annuels.

De plus, la perte liée aux ajustements de juste valeur (fair value) des propriétés devrait être moins importante qu'un an plus tôt. Néanmoins, le processus de valorisation n'est pas terminé et des ajustements peuvent avoir lieu, signale le groupe coté sur SIX dans un communiqué.

EPH insiste sur le fait que les pertes de 2016 et 2017 sont liées "à des facteurs non opérationnels et non monétaires". D'un point de vue opérationnel, les propriétés sont rentables et continuent de générer suffisamment de liquidités pour couvrir les dépenses, en incluant le paiement des intérêts des obligations émises par le groupe.

Ce dernier publiera ses résultats détaillés le 28 avril.

ol/buc