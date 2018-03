EASTMAN KODAK: le titre bondit en préouverture grâce à des perspectives favorables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clic clac : Eastman Kodak s’envole de 14% en préouverture des marchés américains, dans le sillage de perspectives 2018 réjouissantes. Le géant déchu de la photographie table pour son exercice 2018 sur un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars et un Ebitda opérationnel compris entre 60 et 70 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le groupe a engrangé un bénéfice net de 94 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action, grâce à un gain fiscal exceptionnel de 101 millions de dollars.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,53 milliard de dollars, en repli de 7% par rapport à 2016." 2017 fut une année d'investissement dans notre stratégie de croissance, qui a porté ses fruits ", a commenté Jeff Clarke, le directeur général du groupe, nous abordons l'année 2018 avec un profil de croissance plus solide".