EASYJET : cinq changements au sein de la direction de la compagnie

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASSOCIATED BRITISH FOODS 0.40% 2749 -4.08% TUI -0.24% 20.6 16.66%

0 0

Le PDG d’easyJet, Johan Lundgren, a annoncé cinq changements au sein du comité de direction de la compagnie aérienne britannique à bas coûts. Quatre d’entre eux sont de nouveaux postes de direction. "La nouvelle structure et la nouvelle équipe sont conçues pour permettre à easyJet de mieux déployer sa stratégie et de piloter les nouvelles initiatives annoncées par Johan Lundgren dans le but d’accélérer l’exploitation des données, de développer l’activité d’easyJet Holidays, de transporter plus de passagers d’affaires et d’introduire un nouveau programme de fidélité", détaille le communiqué.Parmi ces nouvelles recrues figurent Gary Wilson, actuellement directeur général du groupe TUI, nommé au poste de PDG d'easyJet Holidays, mais également Luca Zuccoli, actuellement responsable en charge de l'analyse et du Data Lab d'Experian, pour la région Asie-Pacifique depuis Singapour, et qui occupera le poste de Chief Data Officer au sein d'easyJet.Par ailleurs, Flic Howard-Allen, actuellement en charge des affaires externes d'Associated British Foods, remplacera le directeur des communications d'easyJet en tant que Group Communications Officer. De son côté, Lis Blair, actuellement Directrice des relations clients et recherche d'easyJet, a été promue au poste de Chief Marketing Officer, Responsable du Marketing.Enfin, Thomas Haagensen, qui travaille au sein d'easyJet depuis 10 ans en tant que directeur d'easyJet pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, mais aussi directeur général d'easyJet Europe, la compagnie aérienne basée en Autriche, supervisera les directeurs pays d'easyJet et gèrera la performance d'easyJet sur ces différents marchés.