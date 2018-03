EasyJet accroît son offre de correspondance longue distance

Le groupe britannique compte également ajouter davantage de partenaires dans le courant de l'année, les discussions avec des transporteurs du Moyen-Orient et d'Asie étant "très avancées".

Paris Charles De Gaulle, Berlin Tegel et Amsterdam Schiphol figurent parmi les nouveaux aéroports en correspondance mis en place par le groupe. Des liaisons vers les Antilles et les Etats-Unis avec Thomas Cook et des destinations de l'océan indien avec Corsair ont également été ajoutées.

EasyJet a lancé l'an dernier sa plate-forme "Worldwide by easyJet", en partenariat avec la compagnie aérienne low-cost norvégienne Norwegian, pour permettre aux passagers d'acheter deux billets associant un vol court-courrier d'easyJet et un vol long-courrier Norwegian via une transaction unique.

"Worldwide by easyJet" était un bon moyen pour easyJet d'accroître ses revenus plutôt que d'être directement exposé aux vols long-courriers, a déclaré le directeur général Johan Lundgren, ajoutant n'avoir aucun projet de vols long-courriers.

Quatre mois après le début de son mandat, Johan Lundgren, qui a remplacé en décembre Carolyn McCall, a dit ne pas envisager de changement majeur dans la direction de la deuxième compagnie low cost d'Europe.

"Je peux vous dire tout de suite qu'il n'y aura pas de révolution dans la stratégie", a-t-il déclaré.

Il a en revanche noté qu'easyJet restait intéressé par l'acquisition des opérations court-courriers d'Alitalia, le transporteur italien en dépôt de bilan.

