easyJet : bien orienté sur un relèvement de broker

19/01/2018 | 14:09

easyJet grimpe de 3% à Londres, soutenu par Morgan Stanley qui relève sa recommandation sur le titre de la compagnie low cost britannique de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 1490 à 1725 pence.



Dans le cadre d'une note sur les acteurs européens du transport aérien, le broker affiche une préférence pour les compagnies à bas coûts, avec un conseil 'surpondérer' sur Ryanair, et des positions 'pondérer en ligne' sur Air France-KLM, IAG et Lufthansa.



'Des prix du pétrole élevés et des pressions de capacités variées changent le paysage de la dynamique de profits pour les compagnies aériennes européennes en 2018 par rapport à 2017', estime l'intermédiaire financier.



