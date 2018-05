easyJet : le chiffre d'affaires et les passagers s'envolent

15/05/2018 | 12:17

La compagnie aérienne easyJet a fait état ce mardi matin d'une hausse notable de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre (achevé le 31 mars) de son exercice en cours, passé de 1,827 milliards pour les six premiers mois de 2017 à 2,183 milliards de livres (+19,5%).



De même, le nombre de passagers lors du premier semestre a augmenté de 3 millions, pour atteindre 36,8 millions.



'Le coût par siège - hors carburant - a augmenté de 2,2% pour atteindre 43.11 livres (contre 42.18 livres en mars 2017). En ce qui concerne le coût par siège - hors carburant à taux de change constant - il a augmenté de 1,6% (1,3 % hors Tegel), en raison de taux de remplissage en hausse, d'une inflation des coûts et de l'impact des mauvaises conditions météorologiques, contrebalancé par £ 66 millions d'économies sur les coûts', complète la compagnie aérienne.



'Cette performance a été soutenue par un environnement commercial positif et de plus hauts taux de remplissage sur l'ensemble des lignes d'easyJet, des réductions de capacité de la part d'autres compagnies aériennes sur les marchés d'easyJet, ainsi que la période des vacances de Pâques, impactant le premier semestre en 2018 au lieu du second semestre l'année passée', analyse easyJet.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.