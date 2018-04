easyJet : trafic en hausse en mars malgré des vols annulés

06/04/2018 | 11:57

easyJet fait part d'une progression de 3,4% de son nombre de passagers transportés le mois dernier en comparaison annuelle, à un peu plus de 6,5 millions, et ce malgré 1.274 annulations de vols au cours de cette période.



La compagnie aérienne à bas coûts précise que ces vols annulés en mars -représentant 3% de la capacité prévue- sont liés à des conditions météorologiques adverses en Europe, ainsi qu'à des grèves en France et en Italie.



Du fait de l'évolution différente du trafic et des capacités, le coefficient d'occupation -ou taux de remplissage des appareils en activité- s'améliorer à 93,4% sur le mois écoulé, à comparer à 92,7% en mars 2017.



