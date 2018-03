easyjet : prend la solution de maintenance d'Airbus

27/03/2018 | 17:09

Airbus a annoncé mardi avoir signé avec easyJet un contrat de cinq ans portant sur des services de maintenance prédictive pour l'ensemble de la flotte de la compagnie à bas coûts, constituée de près de 300 appareils.



La technologie de maintenance prédictive s'appuie sur une plateforme de données d'Airbus qui permettra aux techniciens d'easyJet d'intervenir rapidement et de remplacer des composants avant la survenue de défaillances a indiqué Easyjet.



La flotte d'easyJet devrait être équipée d'ici l'été 2019.

Selon EasyJet, les données et l'intelligence artificielle peuvent permettre à la compagnie d'améliorer son efficacité, de réduire ses coûts et d'augmenter ses recettes.



