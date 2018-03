EasyVista : Noisy-le-Grand, le 22 mars 2018 – EasyVista annonce le déploiement de l’extension du contrat Vinci – Lire

EASYVISTA ANNONCE LE DÉPLOIEMENT

DE L'EXTENSION DU CONTRAT VINCI

Contrat mondial ayant représenté plusieurs millions d'euros en 2017

Noisy-le-Grand, France, le 22 mars 2018, 18h00 - EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce l'extension de l'utilisation de sa solution au sein de VINCI, leader mondial des métiers des Concessions et de la Construction.

VINCI, qui utilisait jusqu'à présent la solution EASYVISTA sur un périmètre fonctionnel limité, a étendu le déploiement de la plateforme à l'ensemble de ses pôles Energies, Construction, et Autoroutes, ainsi qu'à la Holding. EASYVISTA assurera désormais la gestion des services IT pour l'ensemble de ces collaborateurs, soit 150 000 employés dans le monde. Portant sur un période de 5 ans, le contrat octroie un accès complet à la solution d'ITSM en mode SaaS ainsi qu'à la plateforme ServiceApps.

Dominique Tessaro, Directeur des Services Informatiques de VINCI Energies, déclare : « Nous avons retenu EASYVISTA pour sa flexibilité et son ROI élevé. Les retours d'expérience de nos collaborateurs ayant également souligné la simplicité d'utilisation de la solution ainsi que son excellent niveau de sécurité, nous avons opté pour un déploiement à l'ensemble du groupe. L'IT Service Management représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les grandes entreprise internationales qui recherchent l'appui de solutions fiables et facilement intégrables afin d'améliorer la contribution des services informatiques à l'efficacité opérationnelle globale tout en augmentant la satisfaction de nos collaborateurs ».

Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d'EASYVISTA, déclare : « La capacité d'EASYVISTA à assurer la gestion des services informatiques d'un groupe international de premier plan, employant plusieurs centaines de milliers de collaborateurs au travers de nombreuses filiales, souligne la qualité de notre positionnement technologique. Notre plateforme innovante et modulaire, dotée d'applications user friendly facilement programmables, favorise grandement l'autonomie des collaborateurs et la satisfaction de leurs besoins en termes de services et de matériel technologique.

Ce contrat d'envergure témoigne par ailleurs du niveau élevé de satisfaction de nos clients qui n'hésitent pas à amplifier l'utilisation de notre solution, en ajoutant nouveaux utilisateurs et de nouveaux modules. Cette tendance est un gage solide de récurrence et de visibilité pour notre activité, ce qui renforce d'autant notre confiance dans les perspectives de développement de la Société à court et moyen terme ».

A propos d'EASYVISTA

EASYVISTA réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles, simple à déployer, facile à utiliser. La plateforme EASYVISTA automatise et personnalise la fourniture de services pour les employés et autres utilisateurs finaux, sans une seule ligne de code. EASYVISTA est la seule solution de Service Management intrinsèquement conçue pour l'expérience Mobile First, Elle permet à plus d'un millier d'entreprises à travers le monde d'améliorer radicalement l'expérience utilisateur ; de simplifier et accélérer la création et la gestion des services ; et de réduire le coût total de la fourniture de service.

EASYVISTA compte plus de 20 années d'expérience en Service Management, et des clients dans de nombreux secteurs d'activités tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie. L'entreprise est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance et est présente dans le monde entier, avec 2 sièges à Paris et à New York. EASYVISTA est cotée sur Euronext Growth à Paris (ALEZV:EN).

