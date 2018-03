Audipack Atlas : des trolleys tout en un avec enceintes intégrées

Le trolley, c'est ce support pour écran plat sur roulettes qui se déplace où bon vous semble. L'usage le plus courant, c'est quand il est partagé entre plusieurs salles de réunion ou plusieurs salles de classe. Il se déplacera facilement afin de modifier l'organisation d'une salle selon son utilisation. Audipack a une solution tout en un vraiment bien pensée.

Le trolley tout en un

Sur le trolley, il y a principalement l'écran. Mais tout seul, il ne va pas servir à grand chose. On le complète soit par des câbles pour relier un PC portable, soit par une source vidéo qui lui est rattaché, voire même des enceintes. Audipack a pris en compte toutes ces possibilités avec ses trolleys Atlas !

Ce sont tout d'abord des supports à la construction sans faille, posés sur des roulettes avec frein débrayable. Le FSW-ATLAS a un seul corps, tandis que le FSW-ATLAS-XL en a deux. Le premier accepte des écrans jusqu'à 65″ et 30 kg. Le second monte à 100″ et 85 kg. Heureusement, les roulettes permettront de pousser tout cela sans trop d'effort.

Les attaches du petit modèle nécessitent l'ajout d'une platine intermédiaire L&S 5. Sur le grand modèle, on peut passer par une platine L&S 3 ou 5, ou bien directement en VESA 400 ou 600.

Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce qu'Audipack a ajouté. En premier lieu, les enceintes. En effet, les corps verticaux de ces deux supports renferment des enceintes de 2×30 Watts. Intégrées derrière leur grille, elles deviennent même invisibles. Cela évite d'avoir à ajouter des enceintes spécifiques autour de l'écran.

Pour accueillir des sources qui seraient attachées au trolley, via des platines en option, trois prises de courant sont intégrées à sa base. Audipack a également prévu des prises RJ45, VGA et HDMI, toujours à la base du trolley. On récupère toute cette connectique au niveau du support de fixation de l'écran. Tout le câblage passe dans les corps verticaux pour une meilleure organisation. La liaison unique pour l'alimentation est disponible sur un connecteur PowerCON (lire aussi Sécurisez vos prises de courant avec les connecteurs Neutrik powerCON TRUE1).

En bref, avec sa série Atlas, Audipack propose deux trolley tout en un hyper bien pensés. Ils acceptent des écrans jusqu'à 100″, ce qui est déjà une belle performance. Avec leurs enceintes intégrées et une gestion intelligente du câblage avec de multiples prises intégrées, ils se suffisent réellement à eux-mêmes !

Plus d'infos : Audipack Atlas