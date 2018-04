CORIOview : l’outil parfait pour le multi-fenêtrage

tvONE vient de présenter un tout nouveau processeur vidéo dédié au multi-fenêtrage, le CORIOview. L'objectif est simple : afficher entre deux et huit flux vidéos sur un même écran.

Le multi-fenêtrage dans quelles situations ?

Nous avons vu dernièrement comment diffuser une seule image sur plusieurs écrans grâce au mur d'images (lire aussi : [Dossier] Les meilleurs produits en 2018 pour vos murs d'images). Le multi-fenêtrage, c'est l'inverse ! Plutôt que de devoir basculer d'une source à une autre, pour les afficher de façon alternative, des outils comme le CORIOview permettent de les afficher simultanément.

On parle alors de PiP ou de PoP, selon que les images sont affichées les unes dans les autres, ou les unes à côté des autres. Avec deux sources en entrée, cela peut paraître simple car on trouve cette fonction sur des téléviseurs grand public. Mais ça se corse lorsque l'on passe à 3 ou 4, ou encore plus de sources. Il faut une puissance de calcul importante que seul un processeur dédié saura développer. C'est justement ce que sait très bien faire le CORIOview.

Modulaire, multi-entrées, multi-formats

Le CORIOview fonctionne sur le même principe que les CORIOmatrix (lire aussi : Les matrices tvONE CORIOmatrix sont désormais compatibles 4K). C'est-à-dire que l'on insère à l'arrière une ou deux cartes d'entrées pour gérer de deux à huit sources simultanées : HDMI, DVI, SDI, analogique… Chaque source peut avoir une résolution différente, cela ne pose aucun problème au CORIOview.

L'affichage est totalement personnalisables en termes d'organisation de l'espace : image cote à cote ou en mosaïque ou images superposées. tvONE propose un mode intéressant avec une image principale en plein écran, et un bandeau inférieur qui affiche en petit toutes les autres sources. Par ailleurs, le CORIOview démontre toute sa puissance en animant chaque transition entre les différents modes d'affichage.

L'application CORIOgrapher permet de piloter le CORIOview depuis un PC. Mais cela reste possible depuis un clavier à boutons, une interface tactile et potentiellement n'importe quel système d'automation tiers. tvONE a également prévu le contrôle depuis la façade du CORIOview avec des touches d'accès direct. On peut également identifier rapidement les images affichées avec le nom de la source utilisée.

En bref, tvONE vient de sortir l'un des processeurs vidéo de multi-fenêtrage le plus intéressant du moment. Il gère jusqu'à huit sources, il est modulaire, il est super puissant. Et en plus, il est hyper compact au format 1/2 RU !

