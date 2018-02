Convers One : nouveaux écrans rétractables d’entrée de gamme chez Element One

A côté des Flex, Blade ou Modis, Element One vient d'ajouter une nouvelle série dénommée One. Elle se place en entrée de gamme, mais sans renier sur la qualité qui a fait la réputation de la marque jusqu'ici. Six tailles d'écrans sont disponibles.

Des écrans motorisés intégrables de qualité

Toujours très compacts, les écrans de cette nouvelle gamme sont destinés à être intégrés dans du mobilier. D'ailleurs, leur épaisseur ne dépasse que légèrement celle des modèles plus de haut de gamme. Le verre protecteur disparaît, mais il peut revenir en option.

La fixation est possible en dessous ou par dessus le plateau. Les Convers One sont disponibles dans six diagonales. C'est pourquoi les dimensions très proches les unes des autres permettront de trouver le bon écran qui correspondra aux contraintes du projet.

12.5″

15.6″

17.3″

20.1″

21.5 «

24″

Leurs caractéristiques techniques sont semblables. En particulier, ce sont tous des Full HD (1920×1080), avec une luminosité de 400 cd/m2 et un contraste de 700:1. Les angles de vision, horizontaux comme verticaux atteignent l'excellence à 160° ans les deux axes. Ensuite, une fois sorti, l'angle même de l'écran avec le support s'ajuste entre 0 et 30°.

La connectique réduite au HDMI suffira dans la plupart des cas. Le Display Port peut être ajouté en option. Un connecteur RS232 offre le contrôle centralisé du ou des écrans vers un automate par exemple.

Des écrans conçus pour durer

Fabriqués en aluminium, la finition grise texturée peut être échangée contre n'importe quelle couleur d'un nuancier RAL. Les motorisations de qualité et silencieuses tiendront des années. Elles résistent mécaniquement à toute mauvaise manipulation manuelle. Même si les écrans résident dans un boîtier en métal, la ventilation est naturelle pour éviter toute surchauffe.

Dernière qualité, ces écrans consomment très peu. Par exemple, le plus petit modèle affiche 19 Watts en fonctionnement et 0,6 Watts en veille. Ainsi, tout a été pensé pour ne pas entraver leur multiplication dans les salles de réunion. Lire à ce sujet : L'installation du mois : des moniteurs rétractables Element One a Abou Dabi.

En résumé, la nouvelle gamme Convers One de Element One rend le concept d'écran motorisé dans les bureaux encore plus accessible. Ils sortent et rentrent à la demande, pour s'adapter aux usages des salles de réunion. Et le tout sans câble visible ni ordinateur portable inesthétique. Vous savez maintenant où sélectionner les écrans rétractables de vos futurs projets !

Plus d'infos : Element One