EAVS : AG Neovo passe à la 4K/UHD avec sa nouvelle série QX

AG Neovo propose cinq nouveaux écrans à travers sa série QX. Ce sont des produits hyper résistants dédiés principalement aux applications d'affichage dynamique et de vidéosurveillance. Ils offrent de nouvelles possibilités grâce à l'emploi de dalles 4K/UHD.

La précision de la 4K/UHD au service de la vidéosurveillance

Les écrans de la gamme AG Neovo QX disposent d'un affichage de 3860×2140 pixels. Comme l'illustre l'image ci-dessous, cela correspond à quatre fois la résolution de la Full HD (1920×1080 pixels). Dans le monde de la vidéosurveillance, cela signifie plus de détails visibles à l'écran pour mieux distinguer les personnes ou les plaques d'immatriculation par exemple.

Si la résolution de la Full HD est suffisante dans d'autres cas, les écrans QX offrent alors une autre possibilité très intéressante : afficher quatre images Full HD en mosaïque grâce à ses quatre entrées vidéo HDMI, DVI, DisplayPort et VGA. Il est également possible de lui envoyer un signal Ultra HD déjà composé de quatre images et généré par un processeur de multi-fenêtrage (lire à ce sujet : CORIOview : l'outil parfait pour le multi-fenêtrage).

Des écrans hyper résistants

Les écrans de cette série QX bénéficient d'un boîtier en métal complet tandis qu'une sur-couche en verre protège la dalle. Leur installation dans des lieux recevant du public pour de l'affichage dynamique ne posera aucun problème. Prévus pour fonctionner 24h24, le ventilateur permet de conserver une température interne acceptable.

L'installation sera facilitée par les poignées intégrées. Par ailleurs, AG Neovo livre les modèles 24 et 28″ avec leur pied de table orientable dans tous les sens. On complètera les 32, 43 et 55″ par un support adapté à la destination.

Enfin, le pilotage des AG Neovo QX peut s'effectuer à distance via les ports Ethernet et RS232. On les reliera à un automate qui gèrera leurs entrées et leurs horaires d'allumage par exemple.

En bref, AG Neovo a complété son catalogue d'écrans à la construction sans faille par la 4K/UHD. Elle offre de nouvelles perspectives d'usages, pour diffuser des contenus toujours plus nets à destination du public. L'Ultra HD permet aussi d'afficher quatre images Full HD pleine et sans perte pour de la télésurveillance réellement qualitative.

