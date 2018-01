EAVS : Booster vos réunions collaboratives avec le NovoTouch 86″ tactile

Les tableaux noirs, puis les tableaux blancs, ont maintenant laissé leur place aux tableaux interactifs. Et quoi de mieux que d'écrire directement sur un écran géant ? Avec le Vivitek Novotouch 86″, laissez la place à la grande image doublée d'un espace de travail collaboratif.

86″ d'écran tactile

Les énormes écrans au-dessus de 75″ ne sont déjà pas courants, alors imaginez s'ils sont en plus tactiles. Avec ce deux-en-un, vous pouvez faire disparaître le tableau blanc et les feutres.

Un tel outil permet d'afficher l'image et de travailler directement dessus. On peut manipuler l'imager, l'annoter et sauvegarder le tout. L'image peut provenir de n'importe quelle source comme un PC local ou la tablette de l'un des participants (lire aussi Unboxing & présentation : nous vous dévoilons tout sur le NovoPRO de Vivitek !).

Pour une efficacité totale, l'écran peut être divisé en quatre pour pouvoir travailler à plusieurs. Il accepte d'ailleurs jusqu'à 10 points en écriture et 20 points de contact simultanés. Les possibilités sont immenses et s'appliquent à de nombreux métiers (développement, graphisme, industrie, architecture, etc.) ainsi qu'au monde de l'éducation.

Dalle IPS Ultra HD

Les écrans Vivitek NovoTouch font appel à une dalle IPS au large angle de vision (178° x 178°). La dalle LED est bien entendu en Ultra HD (3840 x 2160 pixels) avec 330 nits et un contraste de 1200:1.

Il est possible d'appuyer sur l'écran avec le doigt, un gant, un stylet ou même un objet. La largeur de pression doit simplement être supérieure à 6 mm. Le verre de protection mesure 4 mm d'épaisseur, ce qui garanti une excellente durabilité à l'écran malgré les appuis répétés qu'il devra supporter.

L'écran tourne par défaut sous Android 6.0 avec un processeur quad core et 4 Go de RAM. Un emplacement à l'arrière permet de passer sur un PC intégré plus puissant tel que le Vivitek VKW21.

La connectique pléthorique permettra de raccorder n'importe quelle source. Cela va du HDMI 2.0 au VGA en passant par le DisplayPort. Il y a également de nombreuses prises USB, le réseau via Ethernet et WiFi. Il gère même l'audio avec des haut-parleurs intégrés (2×12 Watts) et une entrée/sortie audio.

Un certain nombre d'accessoires est fourni, dont un support mural. Attention au poids de 107 kg, il faudra prévoir une cloison solide. Et pourquoi ne pas imaginer alternativement une installation sur un trolley motorisé, avec un modèle Audipack qui supporte jusqu'à 150 kg par exemple ? (lire aussi Deux nouveaux trolleys motorisés chez Audipack)

Le NovoTouch existe également en 65, 75 et 98″ de diagonale. Actuellement, le modèle 86″ est en démonstration dans le showroom EAVS. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir découvrir la salle de réunion collaborative qui va vous faire aimer les réunions !

Plus d'infos : Ecran tactile 86 pouces NovoTouch LK8630i Vivitek