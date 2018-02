EAVS : Christie met à jour sa série D pour vous offrir encore plus de luminosité

La série D de Christie comprend trois références de vidéoprojecteurs tri-LCD à forte luminosité. Sur leur nouvelle version améliorée, elle progresse encore, pour une consommation électrique qui reste identique.

Nouveaux panneaux LCD

Christie a travaillé essentiellement sur les panneaux LCD des LWU620i-D, LWU720i-D et LHD720i-D. Avec ces panneaux améliorés, le contraste et la luminosité progressent pour atteindre de nouveaux records.

Sur le LWU720i-D, la luminosité passe de 7000 à 7200 ANSI lumens. Le contraste dynamique passe lui à 65.000:1, au lieu de 10.000:1. Les lampes utilisées sont semblables en puissance, soit un modèle UHP 470 Watts pour les modèles 720 et une lampe 370 Watts pour le modèle 620. Leur durée de vie augmente pour passer de 2000 à 3000 heures en mode standard. Un bon point pour la maintenance ! Et tout cela se passe dans un quasi silence appréciable avec seulement 41 dBA en sortie de ventilateur.

Christie commercialise sa série D sans objectif, c'est à vous de sélectionner celui qui correspondra le mieux à l'utilisation : fond de salle, milieu de salle ou proche de l'écran. Vous pourrez par ailleurs utiliser ces projecteurs en paysage ou en mode portrait.

Connectique complète

Dans ce domaine, les 620 et 720 se différencient uniquement au niveau de la prise 3G-SDI que l'on ne trouve que sur les 720. Le reste est identique, et très complet : HDMI, DisplayPort, VGA, composite et HDBaseT. Un port USB peut accueillir un dongle WiFi. Sinon, la prise Ethernet sera parfaite pour un contrôle à distance via une page web dédiée. Elle, ou la prise RS232, serviront au pilotage à travers un automate Crestron ou AMX directement compatibles.

Dernier point de différenciation : les LWU620i-D et LWU720i-D ont une matrice WUXGA, tandis que le LHD720i-D fonctionne en Full HD.

En somme, Christie nous propose des vidéoprojecteurs tri-LCD très performants, capables de reproduire des images très lumineuses. C'est une réelle alternative financière à l'heure où l'on ne parle plus que de laser phosphore. Ils seront parfaits dans le monde de l'éducation, les musées ou encore l'événementiel.

Plus d'infos : Christie