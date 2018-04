EAVS : Comment afficher une image sur une vitre grâce aux films adhésifs transparents pour rétroprojection

Afin de diversifier les techniques d'affichage, les films adhésifs transparents pour rétro projection permettent d'utiliser n'importe quelle surface transparente comme support d'images. eBoxx propose différents types de films pour couvrir toutes les applications possibles dans ce domaine.

Quels sont les avantages des films adhésifs transparents ?

En vidéoprojection, toutes les dimensions sont virtuellement envisageables. Avec un seul vidéoprojecteur ou plusieurs associés, on peut remplir des surfaces immenses. Le format diffère du classique rectangle de type 16/9e si on le souhaite : il peut être très allongé, à la verticale, ou suivre des formes totalement libres (lire à ce sujet Créez des affichages de toutes tailles et de toutes formes avec tvONE CORIOmaster). Dans tous ces cas, on projette sur un écran, ou tout du moins sur une surface plane, idéalement de couleur blanche ou approchante.

Saviez-vous qu'il est tout à fait possible de projeter sur une surface transparente ?

D'ailleurs, on ne parle plus de vidéoprojection mais de rétro projection. Voilà un premier avantage à cette technique. Le projecteur est hors de vue, derrière le panneau vitré puisqu'il projette par l'arrière. Un bon point pour la discrétion.

Ensuite, il est bien sûr impossible de projeter directement sur une vitre, ça ne fonctionnerait pas correctement. Par défaut, la lumière traverse la vitre, rien ne permet de réfléchir l'image afin qu'elle soit visible. Il faut un écran. Cet écran, c'est le film transparent à coller sur la vitre. Voilà un second avantage en termes de discrétion : aucun cadre, pas de carter ni de filins.

Le dernier avantage concerne la transparence. Le film adhésif conserve de la transparence. Selon le modèle choisi, le film sera plus ou moins perméable à la lumière. Lorsque la projection est éteinte, le film deviendrait presque invisible.

Quatre types de films pour toutes les situations

eBoxx propose quatre références de films :

transparent classique

haut contraste

haute luminosité

double vision

Selon l'application, l'éclairage ambiant, la transparence voulue, on sélectionnera l'une ou l'autre des références. Il faut remarquer que le modèle classique est décollable pour être réinstallé, alors que les autres versions sont permanentes.

L'épaisseur du film polyester ne dépasse pas les 75 microns ! La largeur maximale est de 1,2 à 1,5m selon la référence, et de 10m de longueur. Des dimensions plus importantes peuvent être obtenues sur demande spéciale par assemblage de plusieurs laizes.

En bref, eBoxx propose une belle alternative à la vidéoprojection classique en proposant la rétroprojection sur verre. Différents types de films adhésifs permettent d'envisager tous les projets. Ce sont bien entendu les environnements commerciaux, les musées et tout ce qui est scénographie qui bénéficieront de cette technologie. Et pourquoi pas l'utiliser dans le résidentiel, pour intégrer de façon hyper discrète un home cinema dans une pièce de vie ?

Plus d'infos : films adhésifs transparents eBoxx